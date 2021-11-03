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Вильфанд предупредил москвичей о небольших дождях в среду
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о небольших дождях в среду
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 3 ноября. Москву ожидают небольшие дожди в среду вечером. Они будут продолжаться в четверг и в пятницу.

Однако на фоне дождей температура будет оставаться достаточно высокой — до 8–13 градусов выше нуля. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среду будет уже больше облачности. Будет отодвигаться отрог антициклона на восток, поэтому в конце дня уже небольшой дождик прогнозируется», — заявил Вильфанд.

Он добавил, что температурный режим не изменится из-за дождей. При этом в Москве будет сохраняться аномально теплая погода.

Ранее Вильфанд пообещал москвичам плюс 13 в конце рабочей недели. По его словам, такой температурный фон придет в Москву из-за теплых воздушных масс, которые будут поступать с востока Средиземноморья. Ночи в конце недели также будут теплыми — семь-восемь градусов тепла.

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