Суд арестовал совладельца компании «Москапстрой» за мошенничество с госконтрактом

Москва, 3 ноября. Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца ООО «Москапстрой» Михаила Щербакова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Щербакова меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Щербаков обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК.

Компания «Москапстрой» была учреждена в 2006 году и с тех пор неоднократно меняла владельцев. Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, Щербаков владеет половиной предприятия. Основным видом деятельности организации является ликвидация нежилых зданий. Сейчас компания находится на стадии закрытия.

Газета «Коммерсант» сообщает, что главы компании могли попасть под подозрение в хищении одного миллиарда рублей у Роскосмоса при реконструкции стендов НИЦ РКП. К такому выводу пришла Генпрокуратура, проверившая исполнение контракта.

Ранее сообщалось, что экс-директора ООО «Энергострой» обвиняют в мошенничестве с ущербом почти в 100 миллионов рублей. Данное дело стало четвертым по счету.