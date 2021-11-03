Грунт провалился на 1,2 тыс. «квадратов» на набережной в Москве

Москва, 3 ноября. Грунт провалился на 1,2 тыс. кв. метров на Краснопресненской набережной в Москве. Информацию об этом сообщили в экстренных службах.

Так, инцидент произошел на Краснопресненской набережной напротив дома 14. Предварительная площадь обвала составляет 30 на 40 метров, рассказал источник в экстренных службах в интервью РИА Новости. Информации о пострадавших пока нет. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Дептранс Москвы сообщил, что движение на участке Краснопресненской набережной до первого Краснопресненского проезда перекрыто. В настоящее время специалисты проводят дорожные работы.

Ранее обвал грунта на песчаном карьере привел к гибели 43-летнего жителя Пензенской области. Инцидент произошел в Городищенском районе. Следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины.