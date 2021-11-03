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Москвичи стали заселяться в гостиницы ради посещения ресторанов в нерабочие дни
Общество
Москвичи стали заселяться в гостиницы ради посещения ресторанов в нерабочие дни
birchrest.com/

Москва, 3 ноября. Проблема неработающих в локдаун ресторанов стала особенно актуальна для жителей Москвы. Однако они пошли на хитрость, начав заселяться в гостиницы.

В отелях жесткие условия на ограничение работы точек питания на данный момент не принимаются. Как сообщил представитель гостиничной сети Accor, треть постояльцев в Movenpick Moscow Taganskaya — проживающие в столице. Он отметил, что гости могут посещать ресторан Shagal, а также воспользоваться услугой по доставке завтрака прямо в номер, передает газета «Ведомости».

До локдауна основными постояльцами были бизнесмены и командировочные. Сейчас же число москвичей возросло до 15-17 процентов с 3-5, несмотря на общее снижение загрузки номеров.

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, две трети россиян хотели провести нерабочую неделю дома. Причем более половины респондентов согласились с необходимостью данной меры.

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