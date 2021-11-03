Правоохранители задержали организатора «Русского марша» Зайцева в Москве

Москва, 3 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора «Русского марша» Никиту Зайцева на территории Москвы. Соответствующей информацией поделился источник.

Источник сообщил, что правоохранители задержали Зайцева на востоке столицы. По словам информатора, организатора шествия в данный момент проверяют на предмет причастности к правонарушениям. Других подробностей собеседник ТАСС не передал.

Зайцев во время беседы с изданием также подтвердил свое задержание. По словам организатора шествия, его задержали сотрудники второго спецполка МВД. Он добавил, что правоохранители после этого отвезли его в ОВД «Новогиреево». Зайцев отметил, что не знает причину своего задержания, однако предположил, что оно связано с предстоящим шествием в четверг.

В МВД недавно заявили, что правоохранители задержали 21 фигуранта по делу об оптовой торговле наркотическими средствами. Задержания прошли сразу в нескольких регионах России, передает RT.