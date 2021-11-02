Сыгравший в «Бригаде» Шмидта актер Дмитрий Гуменецкий умер в Москве

Москва, 2 ноября. Актер Дмитрий Гуменецкий скончался в Москве. Артист заработал популярность благодаря роли Шмидта в сериале «Бригада».

Гуменецкий скончался из-за онкологии. С болезнью актер боролся в течение нескольких лет. Последние дни артист находился на территории хосписа. Гуменецкий был не только артистом, но и бывшем майором спецназа внутренних войск МВД России.

В сентябре 2015 года Гуменецкий был осужден на восемь лет. Причиной тому стало хранение наркотических средств. В результате актера отправили в колонию строго режима. Артист должен был оказаться на свободе в 2023 году, однако вышел по УДО из-за проблем со здоровьем.

Псковский радиоведущий Андрей Христофоров ранее скончался на 47-м году жизни. Причина смерти неизвестна.