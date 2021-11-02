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Аэропорт Домодедово планирует войти в расписание к утру при благоприятной погоде
Общество
Аэропорт Домодедово планирует войти в расписание к утру при благоприятной погоде
pixabay.com

Москва, 2 ноября. Аэропорт Домодедово может войти в расписание к утру, если не ухудшится погода, сообщил пресс-секретарь московской воздушной гавани Александр Власов.

Из-за тумана в трех столичных аэропортах (Шереметьево, Домодедово и Внуково) задержали или отменили более 200 рейсов. На запасные аэродромы отправили 73 самолета, сообщает со ссылкой на знакомый с ситуацией источник РИА Новости. В аэропорту Домодедово планируют войти в расписание уже к утру.

«Если ухудшения метеоусловий не будет, войдем в расписание завтра к утру», — сообщил в эфире телеканала «Россия 24» Власов.

Ранее сильный туман в Москве привел к возникновению «авиапробки» в нижегородском аэропорту имени Чкалова. В воздушной гавани приняли 33 самолета, следовавших в столицу из разных городов России.

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