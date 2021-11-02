Повышение ключевой ставки Центробанка может привести к падению цен на жилье

Москва, 2 ноября. Специалисты Гильдии риелторов прогнозируют снижение цен на новостройки в Москве. Эксперты руководствуются прогнозом по повышению ключевой ставки Центрального банка России. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Растущая ключевая ставка сделает ипотечные займы менее выгодными. Это приведет к снижению спроса, что повлечет за собой снижение рыночных цен. Так рассуждает Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.

«В следующем году, думаю, точно произойдет стабилизация, скорее всего снижение или коррекция цен на рынке недвижимости в определенных нишах и категориях. Больше всего я ожидаю снижения цен в сегменте новостроек, в сегменте загородного жилья, пока незавершенных объектов, и в сегменте массового жилья эконом класса», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Элитное жилье в Москве, напротив, стало пользоваться большим спросом. В денежном выражении рост продаж с начала года составил 105%, если сравнивать с тем же периодом 2020 года.