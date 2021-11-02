Суд в Подмосковье арестовал двух мигрантов по делу об избиении и похищении мужчины

Москва, 2 ноября. Решением подмосковного суда двое мигрантов были помещены под арест по делу о похищении мужчины в Ногинске из-за денежного долга, сообщила во вторник помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.

Согласно материалам дела, в ночь на 22 октября обвиняемые встретились под ложным предлогом со своим знакомым на территории СНТ «Затишье» Ногинского городского округа. Там они избили потерпевшего и потребовали вернуть якобы имевшийся долг перед родственницей одного из похитителей.

«О похищении потерпевшего в правоохранительные органы сообщила супруга мужчины, после чего он был освобожден, а злоумышленники задержаны. По ходатайству следователя судом арестованы двое граждан одного из соседних государств, обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении Тертичной.

Фигурантами дела стали двое уроженцев Средней Азии 29 и 30 лет, один из которых уже имеет судимость. Первого обвиняемого задержали в момент передачи денег, другой смог скрыться на автомобиле. После введения плана «Перехват» его машину заблокировали на Горковском шоссе.

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