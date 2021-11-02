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МЧС России продлило экстренное предупреждение о тумане в Москве до конца вторника
Общество
МЧС России продлило экстренное предупреждение о тумане в Москве до конца вторника
Невские Новости  /  Невские Новости

Москва, 2 ноября. Сильный туман, наблюдающийся на территории Москвы, рассеется к концу вторника. Об этом сообщили представители МЧС России со ссылкой на прогнозы синоптиков Росгидромета.

Отмечается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями экстренное предупреждение о тумане было продлено. В некоторых районах российской столицы видимость будет ограничена до 200 метров.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца суток 2 ноября местами по Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров», — передает ТАСС со ссылкой на сообщение МЧС.

Специалисты ведомства рекомендуют гражданам, страдающим от сердечно-сосудистых и астматических заболеваний, не выходить на улицу. Пешеходам советуют быть предельно внимательными при переходе дороги, а водителям — избегать резких маневров.

По мнению главного специалиста московского метеобюро Татьяны Поздняковой, плотный туман, образовавшийся вечером 1 ноября, стал самым сильным и продолжительным за последние 12 лет. В последний раз подобное явление наблюдалось в 2019 и 2009 годах.

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