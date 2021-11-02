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Соня-полчок из Московского зоопарка предсказала суровую зиму своей ранней спячкой

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 16:48
Общество
Соня-полчок из Московского зоопарка предсказала суровую зиму своей ранней спячкой
wikipedia.org  /  Bouke ten Cate / CC BY-SA 4.0

Москва, 2 ноября. Маленькая соня-полчок, обитающая в Московском зоопарке, впала в спячку раньше положенного срока. Такое событие обычно знаменует грядущую суровую зиму. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада.

По словам сотрудников Московского зоопарка, в прошлом году соня-полчок заснула только в декабре. А в этом году спячка у животного наступила раньше обычного. При этом ее заранее перевели на высококалорийное питание, поскольку животному предстоит проспать всю зиму.

«Сообщаем, что малютка соня-полчок уснула. Причем, как и сурки, она сделала это довольно рано. В прошлом году соня заснула только в декабре. Возможно, это еще одно предзнаменование суровой зимы», — сообщили представители зоопарка в интервью АГН «Москва».

В скором времени в спячку будут укладываться тушканчики, которые обычно зимуют в холодильниках. Кроме того, в зоосаду ожидают, когда спать лягут медведи, бурундуки, белогрудые ежики, еноты и енотовидная собака Буба.

В Московском зоопарке ранее отпраздновали Хэллоуин. Животным в честь праздника приготовили полезное угощение, выполненное в виде ростовых чучел с тыквами вместо голов.

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