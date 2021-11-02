Синоптик Позднякова назвала туман в Москве самым сильным с 2009 года

Москва, 2 ноября. Плотный туман, который образовался в Москве вечером 1 ноября, оказался самым сильным и продолжительным за последние 12 лет.

Об этом заявила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что природное явление такой силы последний раз наблюдалось в 2019 и 2009 годах. При этом по продолжительности он больше похож на туман 2009 года. Тогда конденсат водяного пара сохранялся в течение всей ночи и рассеялся только к 12 часам дня, рассказала синоптик в беседе с РИА Новости.

«А в 2019 году продолжительность тумана была меньше, он держался шесть часов, не более того. Хотя тоже был плотный», — дополнила Позднякова.

Сроки сохранения тумана связаны с солнцем. Лучи прогревают поверхность земли, туман постепенно испаряется и рассеивается. Также на длительности природного явления сказывается сила ветра. По мнению специалиста, в этом году на плотность и продолжительность повлияли оба фактора.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил о природном происхождении тумана в Москве. Он подчеркнул, что явление не имеет ничего общего с радиацией.