Аэропорты Москвы проверят на соблюдение мер по COVID-19 из-за задержек рейсов

Москва, 2 ноября. Московские аэропорты на фоне задержек авиарейсов проверят на соблюдение противоэпидемических мер, введенных в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее в столице задержали или отменили более 200 рейсов в трех аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Причиной для этого послужил плотный туман, накрывший город.

«В связи с задержкой рейсов в аэропортах Москвы из-за погодных условий Роспотребнадзор проверит соблюдение антиковидных мер в местах размещения пассажиров, залах ожидания и других общественных помещениях аэропортов», — говорится в сообщении ведомства.

Научный руководитель Гидрометцентра ранее назвал сильнейшим туман, который окутал Москву вечером 1 ноября. Его также называют «радиационный туман». Однако он не связан с радиацией, а относится к естественным природным явлениям.