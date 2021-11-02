Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 13:19
13:18
Происшествия
Житель Саратова зарезал жену после неудачной попытки наладить отношения
13:18
Экономика
Центробанк обновил официальные курсы валют на 3 ноября
13:17
Общество
Доктор Мясников предсказал спад заболеваемости COVID-19 в России через две недели
13:15
Шоу-бизнес
Собчак заявила, что в церковь на венчание с Богомоловым они приехали не на катафалке
13:12
Интервью
Актер и продюсер Александр Невский рассказал, что ломает карьеры россиян в Голливуде
13:04
Общество
Аэропорты Москвы проверят на соблюдение мер по COVID-19 из-за задержек рейсов
13:01
Политика
Постпред РФ при ОЗХО Шульгин указал на утаивание Западом важных данных по делу Навального
13:01
Политика
Global Times: США не имеют права обвинять Россию и КНР в бездействии на тему климата
13:00
Видео
В Японии решают проблему последствий извержения подводного вулкана
12:59
Общество
Отца покойной певицы Юлии Началовой выписали из больницы
Все новости

Аэропорты Москвы проверят на соблюдение мер по COVID-19 из-за задержек рейсов
Общество
Аэропорты Москвы проверят на соблюдение мер по COVID-19 из-за задержек рейсов
pixabay.com

Москва, 2 ноября. Московские аэропорты на фоне задержек авиарейсов проверят на соблюдение противоэпидемических мер, введенных в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее в столице задержали или отменили более 200 рейсов в трех аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Причиной для этого послужил плотный туман, накрывший город.

«В связи с задержкой рейсов в аэропортах Москвы из-за погодных условий Роспотребнадзор проверит соблюдение антиковидных мер в местах размещения пассажиров, залах ожидания и других общественных помещениях аэропортов», — говорится в сообщении ведомства.

Научный руководитель Гидрометцентра ранее назвал сильнейшим туман, который окутал Москву вечером 1 ноября. Его также называют «радиационный туман». Однако он не связан с радиацией, а относится к естественным природным явлениям.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Аэропорты Москвы проверят на соблюдение мер по COVID-19 из-за задержек рейсов
роспотребнадзор аэропорт антиковидные меры
Комментировать