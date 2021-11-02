Из-за сильнейшего тумана в Москве 23 рейса отправлены из Домодедово на запасные аэродромы

Москва, 2 ноября. Сильнейший туман стал причиной задержки более 25 рейсов в Домодедово, большую часть из которых вынужденно переправили на запасные аэродромы. Соответствующие данные привели в воздушной гавани.

Суммарно в трех столичных аэропортах по данным на 08:55 задержали или отменили более 140 запланированных полетов. Росавиация также информировала, что переправила свыше трех десятков самолетов на запасные аэродромы ввиду неблагоприятных погодных условий в столице.

«По состоянию на 12:15 из-за погодных условий в московском регионе изменено время вылета больше 25 рейсов. 23 рейсов ушли на запасные аэродромы», — сообщили в Домодедово.

Ранее сообщалось, что пассажир в Домодедово угрожал взорвать бомбу в стенах аэропорта. Дебошира удалось оперативно задержать силами правоохранителей.