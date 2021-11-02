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Стоимость новостроек в Москве может сократиться на 15-20%
Экономика
Стоимость новостроек в Москве может сократиться на 15-20%
Невские Новости

Москва, 2 ноября. Первичный рынок недвижимости Москвы начал отмечать падение спроса на новостройки. К этому привели увеличение стоимости ипотечного кредитования и повышенная на этом фоне доходность финансовых инструментов, пишет «Коммерсантъ».

Уход с рынка инвесторов, обеспечивших в 2020 году до 50% сделок в Москве, указывает на уменьшение потенциального спроса. Этот фактор позволяет экономистам рассчитывать в ближайшие два года на снижение стоимости жилья в столице. При этом сами участники рынка надеются удержать выросшие цены, делая ставку на привлечение новых клиентов за счет рассрочек.

По оценке экспертов, стоимость первичной недвижимости в Москве может упасть на 15–20% к концу 2022 — началу 2023 года. В денежном выражении — с 236 тыс. рублей до 190–200 тыс. рублей за 1 квадратный метр. Делая такой прогноз, аналитики ссылаются на высокие темпы строительства в столице.

Столичным строительным компаниям не хватает порядка 80 тысяч работников. Такую оценку озвучил вице-мэр города Андрей Бочкарев.

О способах получения бесплатного жилья в России читателям рассказало издание "ФедералПресс". Нюансы получения такой льготы объяснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

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москва недвижимость спрос новостройка первичный рынок
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