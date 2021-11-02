Экстренные службы выявили превышение нормы оксидов углерода в воздухе Москвы

Москва, 2 ноября. Норма оксидов углерода в воздухе Московского региона оказалась превышена, сообщил представитель экстренных служб.

Экологическую ситуацию ухудшает, в частности, сжигание мусора. Так, жители Москвы и Подмосковья пожаловались на дым и запах гари, а за минувшие сутки на территории региона зарегистрированы почти 30 термических точек.

«Зафиксировано превышение на посту в Люблино предельно допустимой концентрации оксидов углерода в воздухе в 1,04 раза», — заявил собственный источник РИА Новости.

При этом усиление ветра во вторник должно улучшить экологическую обстановку и рассеять вредные примеси в атмосфере. Экологическую ситуацию каждый день непрерывно оценивают почти 60 стационарных постов Мосэкомониторинга.

На Москву ранее опустился сильнейший туман. Причиной атмосферной аномалии в столице стали техногенные факторы, подчеркнул эколог Антон Хлынов.