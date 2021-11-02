Эколог Хлынов назвал техногенные факторы причиной плотного тумана в Москве

Москва, 2 ноября. Густой туман опустился на Москву вечером 1 ноября. Техногенные факторы стали причиной атмосферной аномалии в столице. Такое мнение выразил эколог Антон Хлынов.

Два техногенных фактора повлияли на формирование плотного тумана. Прежде всего, это воздух, который постоянно загрязняется транспортом. Выбросы в Москве происходят ежедневно из-за миллионов автомобилей. Второй фактор заключается в большом числе запечатанных земель, то есть застроенной территории, на которой уничтожен травостой.

Подобные аномалии задерживают природные взвеси. Туманы будут возникать чаще, в зависимости от степени загрязненности атмосферы, объяснил Хлынов в беседе с «Известиями».

Как сообщалось ранее, из-за сильного тумана в Москве были отменены или задержаны 100 рейсов во всех городских аэропортах. Соответствующие данные поступили из сервиса «Яндекс.Расписание».