Сильный туман стал причиной отмены и задержки более 100 авиарейсов в Москве

Москва, 2 ноября. Густой туман, спустившийся на Москву, стал причиной отмены или задержки 100 рейсов в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Руководство аэропортов Домодедово и Шереметьево сообщило о том, что из-за плохих погодных условий были отменены 30 рейсов. Представители терминала Внуково отметили, что отменили шесть полетов.

Ранее синоптики Росгидромета рассказали, что в Москве туманная погода сохранится до вторника. Дальность видимости на автотрассах будет составлять 200–700 метров. В связи с этим в региональном управлении МЧС России попросили водителей соблюдать осторожность и бдительность.