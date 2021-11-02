Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 10:08
10:04
Происшествия
В Иркутске школьник погиб от удара током на железной дороге
10:03
Общество
Нижегородцы купили двуногому косуленку инвалидную коляску
10:03
Экономика
Миллионы россиян ожидает переход к новому порядку выплаты пенсии
09:58
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 2 ноября, праздники, факты, люди
09:57
Экономика
Торги Мосбиржи открылись укреплением курса евро
09:55
Происшествия
Мать пыталась заморить голодом новорожденного сына в Тольятти
09:54
Общество
Пожарные спасли из огня мужчину-инвалида в Новосибирской области
09:49
Политика
Климатический саммит: сон Байдена, речь Путина и козыри российской энергетики
09:47
Армия
Индия временно заморозила работы по совместному с Россией проекту истребителя FGFA
09:47
Шоу-бизнес
Муцениеце обиделась на Хрусталева из-за низких оценок в шоу «Ледниковый период»
Все новости

Сильный туман стал причиной отмены и задержки более 100 авиарейсов в Москве

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 09:07
Происшествия
Сильный туман стал причиной отмены и задержки более 100 авиарейсов в Москве
Невские Новости  /  Дмитрий Архипов

Москва, 2 ноября. Густой туман, спустившийся на Москву, стал причиной отмены или задержки 100 рейсов в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Руководство аэропортов Домодедово и Шереметьево сообщило о том, что из-за плохих погодных условий были отменены 30 рейсов. Представители терминала Внуково отметили, что отменили шесть полетов.

Ранее синоптики Росгидромета рассказали, что в Москве туманная погода сохранится до вторника. Дальность видимости на автотрассах будет составлять 200–700 метров. В связи с этим в региональном управлении МЧС России попросили водителей соблюдать осторожность и бдительность.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сильный туман стал причиной отмены и задержки более 100 авиарейсов в Москве
самолет москва авиарейсы туман задержка
Комментировать