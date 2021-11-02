Пьяные пассажиры спровоцировали конфликт на станции метро «Выхино» в Москве

Москва, 2 ноября. Видео конфликта на станции московского метрополитена «Выхино» появилось в социальных сетях. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Предварительно установлено, что в результате инцидента никто пострадал. На ролике запечатлено, как два молодых человека ругаются с двумя другими мужчинами. Дебоширы, предположительно, были пьяны.

В описании к видео сказано, что нетрезвые пассажиры приставали к девушкам в вагоне метро. Такое поведение не понравилось двум другим мужчинам, которые решили дать им отпор.

«Сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене в ходе мониторинга интернет-ресурсов была выявлена видеозапись конфликта между пассажирами в вагоне электропоезда на станции метро "Выхино"», — отметили в столичном управлении МВД.

Инцидент в метро Екатеринбурга едва не привел к смерти молодой девушки. Местная жительница чудом не погибла при падении под вагон остановившегося поезда.