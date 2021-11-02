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Сильный туман и плохая видимость сохранятся в Москве до утра вторника
Общество
Сильный туман и плохая видимость сохранятся в Москве до утра вторника
pixabay.com

Москва, 2 ноября. Густой туман накрыл столичный регион вечером в понедельник. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве до 10:00 вторника.

Видимость на дорогах составит 200–700 метров, о чем говорится в прогнозе Росгидромета. В связи с этим региональное управление МЧС России просит московских автомобилистов соблюдать осторожность.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один–два часа с сохранением до 10:00 2 ноября местами по Москве ожидается туман с видимостью 200–700 метров», — уточняется на сайте столичного МЧС.

Во время неблагоприятных условий необходимо увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, снизить скорость движения, отказаться от обгонов, опережений, перестроений и других опасных маневров. Пешеходам следует надевать одежду со светоотражающими элементами во время передвижения по краю проезжей части.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал москвичам о погоде в конце рабочей недели. По его словам, уже в четверг жители столицы ощутят потепление.

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