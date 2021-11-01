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Искрение провода привело к возгоранию крыши московского трамвая
Происшествия
Искрение провода привело к возгоранию крыши московского трамвая
Агентство городских новостей Москва  /  Никеричев Андрей

Москва, 1 ноября. Возгорание на крыше трамвая произошло 1 ноября вечером на юге Москве. В происшествии никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС России.

Инцидент произошел около дома 48, корпус 3 по Чертановской улице. Огонь охватил крышу трамвая на площади два квадратных метра. Прибывшие на место пожарные смогли потушить пламя к 21:24 по московскому времени.

«Сегодня в результате повреждения контактной сети произошло искрение провода на крыше трамвая, следовавшего по маршруту №16. Никто не пострадал – водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров. На месте работают городкские службы», — добавили в столичном дептрансе.

Происшествия с участием трамваев происходят нередко. На днях два транспорта столкнулись во Фрунзенском районе Петербурга. В результате аварии пострадали несколько пассажиров.

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