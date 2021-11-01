Полиция начала проверку опубликовавшей обнаженные фото на фоне Кремля блогерши

Москва, 1 ноября. Сотрудники полиции начали проверку блогерши, которая опубликовала в социальных сетях свое фото с обнаженными ягодицами на фоне Кремля в Москве. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Фотография была опубликована девушкой в своем профиле соцсети «ВКонтакте» в воскресенье. Снимок на фоне кремлевских стен вызвал неоднозначную реакцию у пользователей Сети. Информатор Федерального агентства новостей в правоохранительных органах уточнил, что блогершу могут привлечь к ответственности по статье за оскорбление чувств верующих.

«Возможно, за эти фото мне придется понести административную ответственность, но это того стоило», — прокомментировала блогерша фотографии в своем Telegram-канале.

Подобные случаи участились среди блогерш в России. Ранее в Петербурге девушка оголилась на фоне Исаакиевского собора и вызвала волну возмущения. Суд отпустил модель без наложения ограничений.