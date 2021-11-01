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Порядка 300 детей с COVID-19 поступили в больницы Москвы в тяжелом состоянии

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 20:04
Общество
Порядка 300 детей с COVID-19 поступили в больницы Москвы в тяжелом состоянии
pixabay.com  /  Semevent

Москва, 1 ноября. Около 300 детей с коронавирусом госпитализированы в Москве в тяжелом состоянии, сообщила депутат Мосгордумы, член комиссии по здравоохранению Людмила Стебенкова.

Ежедневно к властям столицы обращаются граждане с просьбами о помощи для тех, кто находится в больницах. Среди госпитализированных есть и несовершеннолетние, пишет ТАСС. Около 300 детей с COVID-19 лежат в медучреждениях в тяжелом состоянии, сказала Стебенкова в ходе заседания комиссии по координации работы думы.

«Каждый день к нам обращаются люди, которые молят о помощи — помочь тем, кто у нас сегодня в больницах. У нас 300 детей лежит в тяжелом состоянии», — отметила Стебенкова.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что число заболевших коронавирусом несовершеннолетних в новую волну значительно увеличилось по сравнению с предыдущей. Уровень детской смертности также вырос.

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