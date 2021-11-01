Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в Москве и области из-за тумана

Москва, 1 ноября. Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за сильного тумана, говорится на официальном сайте Гидрометцентра России.

Желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Предупреждение в столице и Московской области будет действовать до 09:00 утра вторника, отметили специалисты Гидрометцентра.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Теплая и пасмурная погода установилась в Москве 1 ноября. Столбики термометров показали днем до +12 градусов. В ночь на вторник температура резко опустится до двух градусов ниже нуля. Похожие условия ожидаются в Московской области.