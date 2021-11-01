Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 20:30
20:28
Происшествия
Электромонтер умер на рабочем месте в омском торговом центре
20:27
Политика
Политолог Валяев объяснил, почему Варшава не упускает шанса указать на ошибки Еврокомиссии
20:27
Экономика
Сбой в работе Ozon обвалил цены на товары
20:26
Происшествия
Злоумышленник представился курьером и похитил драгоценности на 2 млн рублей в Химках
20:25
Общество
Студия Lionsgate Movies показала трейлер фильма «Падение Луны» с Холли Берри
20:20
Политика
Нидерландский суд приобщил к делу MH17 данные «Алмаз-Антея»
20:18
Общество
Психолог Малышева посоветовала, чем заняться во время нерабочих дней
20:16
Общество
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Бревно в глазу Большого Брата
20:15
Экономика
Кабмин России принял план достижения углеродной нейтральности
20:14
Общество
Оформление Петербурга к Новому году посвятят 350-летию со дня рождения Петра I
Все новости

Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в Москве и области из-за тумана
Общество
Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в Москве и области из-за тумана
Невские Новости  /  Дмитрий Архипов

Москва, 1 ноября. Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за сильного тумана, говорится на официальном сайте Гидрометцентра России.

Желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Предупреждение в столице и Московской области будет действовать до 09:00 утра вторника, отметили специалисты Гидрометцентра.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Теплая и пасмурная погода установилась в Москве 1 ноября. Столбики термометров показали днем до +12 градусов. В ночь на вторник температура резко опустится до двух градусов ниже нуля. Похожие условия ожидаются в Московской области.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в Москве и области из-за тумана
погода гидрометцентр туман
Комментировать