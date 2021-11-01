Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве остается непростой

Москва, 1 ноября. Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается непростой. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

За последнюю неделю в больницы Москвы госпитализировали около десяти тысяч пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии. Эпидемиологическая обстановка в столице все еще остается непростой, несмотря на небольшое снижение заболеваемости, отметил Собянин.

«В Москве, к сожалению, ситуация остается непростой», — подчеркнул мэр.

Накануне глава столицы заявил, что уровень смертности от коронавируса среди детей вырос. Несовершеннолетние с хроническими заболеваниями очень тяжело переносят инфекцию, добавил Собянин.