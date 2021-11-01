«Работа.ру»: PHP-разработчик стал одной из самых высокооплачиваемых профессий в Москве

Москва, 1 ноября. Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование с целью выяснить самые высокооплачиваемые вакансии в Москве за ноябрь. Рейтинг возглавили специалисты в сфере недвижимости, медицины и разработки приложений.

На первом месте по размеру заработной платы расположился ведущий специалист по работе с клиентами в агентстве недвижимости, ему обещают до 550 тысяч рублей в месяц. Среди требований к кандидатам высшее образование в соответствующей сфере, а также опыт в коммерческой деятельности, передает РИА Новости.

Второе место рейтинга у врача-терапевта на строительном объекте, зарплата которого достигает 457 тысяч рублей в месяц. Работа представляет собой трехмесячную вахту с вылетом из столицы, а от кандидатов требуется шестилетний опыт работы, навык аускультирования легких и знание базовых патологий.

Также до 340 тысяч рублей в месяц готовы платить программисту на PHP. Работодатель требует от кандидатов на должность не менее пяти лет опыта в сфере разработки и предоставляет возможность удаленной работы.

В целом по России за текущий год произошел рост медианных зарплат на 9,2% по сравнению с предыдущим. Больше всего он затронул сферы информационных технологий и финансов.