Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 09:43
09:43
Экономика
Курс доллара растет на старте торговой сессии Мосбиржи
09:42
Происшествия
Злоумышленник избил и изнасиловал школьницу на проспекте Мира в Москве
09:42
Общество
Доктор Комаровский заявил, что потеря обоняния может быть смертельно опасна
09:38
Общество
Туристы из 63 стран могут посетить Таиланд без прохождения карантина
09:38
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева и Роман Мальков приобрели недвижимость в Турции
09:34
Спорт
Победитель Кубка Кремля Карацев поднялся на 16-е место в рейтинге ATP
09:32
Политика
Представитель афганского ФНС Васик сообщил о местонахождении лидера движения Масуда
09:30
Общество
Депутат Госдумы Власов предложил ввести скидку на общественный транспорт для привитых
09:29
Происшествия
Судимую жительницу Ленобласти задержали за попытку кражи телефона в IKEA
09:27
Происшествия
Мать убитых в Туве школьниц стояла на учете в Хакасии
Все новости

«Работа.ру»: PHP-разработчик стал одной из самых высокооплачиваемых профессий в Москве

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 08:24
Общество
«Работа.ру»: PHP-разработчик стал одной из самых высокооплачиваемых профессий в Москве
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 1 ноября. Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование с целью выяснить самые высокооплачиваемые вакансии в Москве за ноябрь. Рейтинг возглавили специалисты в сфере недвижимости, медицины и разработки приложений.

На первом месте по размеру заработной платы расположился ведущий специалист по работе с клиентами в агентстве недвижимости, ему обещают до 550 тысяч рублей в месяц. Среди требований к кандидатам высшее образование в соответствующей сфере, а также опыт в коммерческой деятельности, передает РИА Новости.

Второе место рейтинга у врача-терапевта на строительном объекте, зарплата которого достигает 457 тысяч рублей в месяц. Работа представляет собой трехмесячную вахту с вылетом из столицы, а от кандидатов требуется шестилетний опыт работы, навык аускультирования легких и знание базовых патологий.

Также до 340 тысяч рублей в месяц готовы платить программисту на PHP. Работодатель требует от кандидатов на должность не менее пяти лет опыта в сфере разработки и предоставляет возможность удаленной работы.

В целом по России за текущий год произошел рост медианных зарплат на 9,2% по сравнению с предыдущим. Больше всего он затронул сферы информационных технологий и финансов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Работа.ру»: PHP-разработчик стал одной из самых высокооплачиваемых профессий в Москве
зарплата опрос исследование профессии вакансии
Комментировать