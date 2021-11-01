Пасмурная погода и 12 градусов тепла ожидают москвичей 1 ноября

Москва, 1 ноября. Облачная погода без осадков придет в Москву 1 ноября. Воздух прогреется до 12 градусов со знаком плюс. Об этом говорится на официальном сайте Гидрометцентра России.

По информации ведомства, днем ожидается 10-12 градусов. В ночь на вторник температура резко опустится и составит два градуса ниже нуля.

В Подмосковье днем ожидаются похожие погодные условия. Столбики термометров днем поднимутся до отметки 13 градусов, в ночью похолодает до минус четырех.

Скорость юго-западного ветра составит три-восемь м/с. Атмосферное давление будет на уровне 754 мм ртутного столба.

Недавно синоптики спрогнозировали теплый ноябрь в большинстве российских регионов. По данным Гидрометцентра, температура воздуха значительно превысит климатическую норму, а местами будет близка к средним значениям.