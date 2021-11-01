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Московские стройки продолжат работу в обычном режиме во время локдауна
Общество
Московские стройки продолжат работу в обычном режиме во время локдауна
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Москва, 1 ноября. Стройки Москвы продолжат работу в обычном режиме в период объявленных нерабочих дней. Дело в том, что большая часть строителей уже вакцинировалась от коронавируса.

Прививку от COVID-19 сделали порядка 70% строителей в Москве. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев РБК.

«Нет, [стройки не останавливают,] сейчас мы понимаем, что, когда объект строится, строители на свежем воздухе и они не находятся друг с другом рядом. Даже на машиностроительных или других предприятиях персонал ближе друг к другу находится, чем на стройке. У нас очень жесткий режим», — заявил он.

Бочкарев добавил, что на стройке всегда проверяют температуру, моют руки, пьют воду из разных стаканов и носят маски. Среди сотрудников строительного комплекса столицы, по словам заммэра, вакцинированы почти все.

Ранее транспорт назвали самым распространенным местом для заражения коронавируса. Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал, что чаще всего люди заражаются коронавирусом в ограниченных пространствах.

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москва нерабочие дни стройки
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