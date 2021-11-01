Пожар произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы

Москва, 1 ноября. Огонь вспыхнул в одной из московских квартир на улице Артюхиной. Об инциденте сообщили в экстренных службах столицы.

На место происшествия в срочном порядке выехали сотрудники МЧС. Информация о масштабах возгорания уточняется.

«С тыльной стороны здания с шестого этажа открытое горение. Пожарные проникли в квартиру, там высокая температура и плотное задымление», — рассказал «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Вечером 31 октября крупный пожар произошел в трехэтажном доме в Ростове-на-Дону. Спасатели эвакуировали из горящего здания не менее 25 человек. В ликвидации возгорания участвовали восемь единиц спецтехники и 33 сотрудника пожарной охраны.