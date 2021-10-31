Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на западе Москвы

Москва, 31 октября. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Москве на пересечении Полоцкой и Молодогвардейской улиц. Об этом сообщили очевидцы события.

Информация от официальных источников по поводу погибших или пострадавших не поступала. На месте происшествия работают экстренные службы столицы. Проводится служебная проверка для установления обстоятельств и причин ДТП. Движение транспорта на участке аварии не затруднено.

Недавно в столице произошла еще одна авария, на этот раз со смертельным исходом. На 46-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись три автомобиля, в результате чего погиб один из водителей.