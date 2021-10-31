Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 21:36
21:24
Армия
Баранец: «шевеления» ВС РФ на своей территории «остудят» Киев и страны Запада
21:20
Весь мир
ВВС Эфиопии уничтожили учебный центр боевиков в городе Агула
21:16
Весь мир
Власти Эфиопии провели экономическую реформу
21:15
Политика
Эрдоган выступил за прекращение поддержки курдских боевиков в Сирии Вашингтоном
21:13
Общество
Сексолог Миллер рассказала о плюсах раздельного сна с партнером
21:10
Армия
Аналитики NetEase: американские подлодки пришли в негодность из-за «охоты» на ВМФ РФ
21:07
Армия
Бойцы Тихоокеанского флота РФ отработали на учениях противодействие терроризму
21:04
Технологии
Европейское космическое агентство запустит новую ракету-носитель Ariane 6 в 2022 году
21:01
Армия
ВМС Франции спустили на воду «сшитую» из двух подлодок атомную субмарину Perle
21:00
Видео
Анамнез недели. Пропажа Светличной, «ковидные каникулы» и браконьер Рашкин
Все новости

Панд из Московского зоопарка порадовали тыквенным угощением в честь Хэллоуина

  /   Обновлено: 31 октября 2021 20:45
Общество
Панд из Московского зоопарка порадовали тыквенным угощением в честь Хэллоуина
Федеральное агентство новостей  /  Александр Окунев

Москва, 31 октября. Полезное и одновременно «страшно красивое» угощение в честь Хэллоуина порадовало панд из Московского зоопарка, рассказали сотрудники учреждения на странице в соцсети Instagram.

Работники зоопарка установили в вольер к животным ростовые чучела из соломы, у которых вместо головы были тыквы с вырезанными отверстиями в виде глаз и рта. Бамбуковые медведи с интересом отреагировали на подарки по случаю Хэллоуина. Они быстро разбили тыквенные головы и попробовали их на вкус.

«Пришла пора добавить немного ужаса. Все, разумеется, в рамках заботы и высочайших стандартов пищевого обогащения», — написали сотрудники Московского зоопарка.

В вольерах панд появились и праздничные декорации, в которые спрятали овощные угощения. Их также постигла участь чучел. Для оформления подарков использовались натуральные бамбуковые нити, каштаны и листья клена.

Хэллоуин отмечается в ряде стран мира в ночь с 31 октября на 1 ноября. Этот праздник не является российским, однако он стал популярен в стране в 1980-1990 годах. Зачастую Хэллоуин отмечают в РФ в формате вечеринок.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Панд из Московского зоопарка порадовали тыквенным угощением в честь Хэллоуина
зоопарк хэллоуин панды хорошие новости россии
Комментировать