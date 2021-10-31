Панд из Московского зоопарка порадовали тыквенным угощением в честь Хэллоуина

Москва, 31 октября. Полезное и одновременно «страшно красивое» угощение в честь Хэллоуина порадовало панд из Московского зоопарка, рассказали сотрудники учреждения на странице в соцсети Instagram.

Работники зоопарка установили в вольер к животным ростовые чучела из соломы, у которых вместо головы были тыквы с вырезанными отверстиями в виде глаз и рта. Бамбуковые медведи с интересом отреагировали на подарки по случаю Хэллоуина. Они быстро разбили тыквенные головы и попробовали их на вкус.

«Пришла пора добавить немного ужаса. Все, разумеется, в рамках заботы и высочайших стандартов пищевого обогащения», — написали сотрудники Московского зоопарка.

В вольерах панд появились и праздничные декорации, в которые спрятали овощные угощения. Их также постигла участь чучел. Для оформления подарков использовались натуральные бамбуковые нити, каштаны и листья клена.

Хэллоуин отмечается в ряде стран мира в ночь с 31 октября на 1 ноября. Этот праздник не является российским, однако он стал популярен в стране в 1980-1990 годах. Зачастую Хэллоуин отмечают в РФ в формате вечеринок.