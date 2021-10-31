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Курьер Ozon убил коллегу в Химках после конфликта в рабочем чате

  /   Обновлено: 31 октября 2021 19:41
Происшествия
Курьер Ozon убил коллегу в Химках после конфликта в рабочем чате
Невские Новости

Москва, 31 октября. Ссора двух курьеров закончилась криминалом. Полиция задержала убийцу. Возбуждено уголовное дело.

Преступление было совершено на проспекте Мира. Работники маркетплейса стали спорить в корпоративном чате. В итоге один из мужчин решил выяснить отношения лично и подъехал к дому оппонента. Он достал нож и ударил в грудь коллегу, который вышел ему навстречу.

Потерпевший скончался от полученной раны. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника на месте происшествия. Установлено, что он имеет судимости за грабеж. Полиция возбудила уголовное дело. Расследование инцидента продолжается.

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нож химки убил
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