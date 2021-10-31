Полиция ищет родителей, бросивших ребенка в московском метро

Москва, 31 октября. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают родителей, которые бросили своего ребенка в столичном метрополитене.

Инцидент произошел на станции метро «Курская». Пассажиры обратили внимание на мальчика в коляске, который был один.Они обратились в полицию, которая устанавливает личности родителей по камерам видеонаблюдения, а также опрашивает очевидцев происшествия.

Тем временем бросившую ребенка на Ярославском шоссе женщину задержали полицейские. Женщину доставили в отделение полиции, малыша отвезли в больницу для обследования. Следственный комитет проводит проверку, которая может завершиться уголовным делом.