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Полиция ищет родителей, бросивших ребенка в московском метро

  /   Обновлено: 31 октября 2021 17:39
Происшествия
Полиция ищет родителей, бросивших ребенка в московском метро
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin

Москва, 31 октября. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают родителей, которые бросили своего ребенка в столичном метрополитене.

Инцидент произошел на станции метро «Курская». Пассажиры обратили внимание на мальчика в коляске, который был один.Они обратились в полицию, которая устанавливает личности родителей по камерам видеонаблюдения, а также опрашивает очевидцев происшествия.

Тем временем бросившую ребенка на Ярославском шоссе женщину задержали полицейские. Женщину доставили в отделение полиции, малыша отвезли в больницу для обследования. Следственный комитет проводит проверку, которая может завершиться уголовным делом.

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