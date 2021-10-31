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Генерал-полковник авиации Геннадий Васильев умер в Москве
Общество
Генерал-полковник авиации Геннадий Васильев умер в Москве
pixabay.com

Москва, 31 октября. Командующий Московским округом ВВС и ПВО Геннадий Васильев ушел из жизни на 78-м году жизни. Похороны военного состоятся 2 ноября на Федеральном военно-мемориальном кладбище.

Смерть генерала-полковника авиации Васильева наступила из-за тяжелой формы COVID-19, с которой его госпитализировали в военный госпиталь имени П.В. Мандрыка в первых числах октября. Спустя две недели врачи приняли решение о введении его в искусственную кому.

Геннадий Васильев родился в 1944 годе. Он окончил Куйбышевское Суворовское военное училище и Качинское высшее военное авиационное училище летчиков. Также Васильев учился в Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина и Военной академии Генерального штаба.

В 1998 году генерала Васильева назначили на должность командующего Московским округом ВВС и ПВО. Объединение Московского округа ПВО и 16-й воздушной армии помогло повысить боеспособность войсковой группировки на западном направлении.

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