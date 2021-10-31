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Мусульман в Москве предостерегли от празднования Хэллоуина

  /   Обновлено: 31 октября 2021 16:06
Общество
Мусульман в Москве предостерегли от празднования Хэллоуина
pixabay.com

Москва, 31 октября. Муфтий Москвы предостерег мусульман от участи в Хэллоуине. Этот католический праздник отмечают в ряде стран в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Хэллоуин также известен как канун Дня всех святых. Московских мусульман предостерегли от участия в «празднике нечисти». Изначально Хэллоуин отражал идею торжества святости над злом, однако позже в англо-саксонской традиции возникло коммерческое воплощение праздника, считают эксперты.

Хэллоуин стал частью массовой культуры в США. Именно там появился первый символ праздника — тыква со свечами внутри. В Соединенных Штатах также распространилась мода на украшение жилищ, костюмы нечисти и вечеринки.

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