Мусульман в Москве предостерегли от празднования Хэллоуина

Москва, 31 октября. Муфтий Москвы предостерег мусульман от участи в Хэллоуине. Этот католический праздник отмечают в ряде стран в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Хэллоуин также известен как канун Дня всех святых. Московских мусульман предостерегли от участия в «празднике нечисти». Изначально Хэллоуин отражал идею торжества святости над злом, однако позже в англо-саксонской традиции возникло коммерческое воплощение праздника, считают эксперты.

Хэллоуин стал частью массовой культуры в США. Именно там появился первый символ праздника — тыква со свечами внутри. В Соединенных Штатах также распространилась мода на украшение жилищ, костюмы нечисти и вечеринки.