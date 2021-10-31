Объем арендованных офисов в «Москва-Сити» превысил 50 тысяч квадратных метров

Москва, 31 октября. Спрос на офисы в деловом центре «Москва-Сити» остается высоким. За третий квартал 2021 года объем сделок составил 51 тыс. квадратных метров, говорится в отчете международной консалтинговой компании CBRE.

По прогнозам аналитиков, годовой объем сделок в «Москва-Сити» может достичь 150 тысяч «квадратов». Дальнейшая динамика будет ограничена доступным предложением. Вместе с тем ставка аренды в деловом центре стабилизировалась на уровне 32 тыс. рублей за кв.м в год. Относительно второго квартала она сократилась на 7% за счет того, что дорогие помещения уже сданы.

Общая площадь офисов в «Москва-Сити» оценивается в 1,2 млн квадратных метров. Новые пространства появятся только после сдачи следующей башни — «Гранд Сити Тауэр». Ее планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Объемы нового строительства офисов и спроса на аренду площадей в столице растут опережающими темпами. Об этом сообщается в отчете компании Cushman & Wakefield.