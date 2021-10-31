Жителям Москвы пообещали потепление до 11 градусов в воскресенье

Москва, 31 октября. Небольшая облачность ожидает жителей российской столицы в воскресенье, 31 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В воскресенье днем прогнозируется от девяти до 11 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометра опустятся до двух градусов, сообщает Гидрометцентр.

Юго-западный ветер в столице будет дуть с порывами до 11 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. В Подмосковном регионе днем воздух прогреется до плюс 13 градусов. Ночью в начале следующей недели ожидается похолодание до нуля градусов.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок рассказал, что в этом году зима в России ожидается очень холодной. По его словам, всему виной влияние арктического антициклона.