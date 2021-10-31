Эпидемиолог Горелов назвал условия для продления ограничений в Москве

Москва, 31 октября. Замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал условия для продления ограничений против распространения коронавирусной инфекции на территории Москвы.

По его словам, страна находится в напряженном периоде, если коэффициент распространения коронавируса больше единицы. Горелов также сообщил, что вторым важным критерием является количество свободных коек.

Из-за этого распространение коронавируса способно увеличиваться, однако количество свободных мест регламентируется. Третьим условием является наличие аппаратов искусственной вентиляции легких, передают «Известия».

Правительство Ростовской области может продлить ограничительные меры после нерабочих дней. Соответствующее заявление сделал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.