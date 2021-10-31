Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 01:40
01:30
Общество
Психотерапевт Стори перечислила самые распространенные виды манипуляций
01:19
Политика
Глава ВОЗ Гебреисус поблагодарил Россию за призыв к взаимному признанию вакцин
01:15
Политика
США учтут мнение союзников во время пересмотра доктрины по ядерному оружию
00:53
Экономика
Финансист Бабин предрек рублю укрепление на следующей неделе
00:46
Общество
Сельский туризм стал приоритетным направлением в нескольких регионах России
00:45
Общество
МХАТ решил перенести спектакль с Бузовой из-за плохих продаж билетов
00:44
Общество
Эпидемиолог Горелов: обязательной вакцинации детей от COVID-19 в России не будет
00:38
Общество
Роспотребнадзор зафиксировал четвертую линию дельта-штамма в России
00:34
Общество
Роспотребнадзор призвал обращаться с постковидным синдромом к узким специалистам
00:32
Общество
Эпидемиолог Горелов назвал условия для продления ограничений в Москве
Все новости

Эпидемиолог Горелов назвал условия для продления ограничений в Москве

  /   Обновлено: 31 октября 2021 00:32
Общество
Эпидемиолог Горелов назвал условия для продления ограничений в Москве
Невские Новости  /  Карина Зварич

Москва, 31 октября. Замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал условия для продления ограничений против распространения коронавирусной инфекции на территории Москвы.

По его словам, страна находится в напряженном периоде, если коэффициент распространения коронавируса больше единицы. Горелов также сообщил, что вторым важным критерием является количество свободных коек.

Из-за этого распространение коронавируса способно увеличиваться, однако количество свободных мест регламентируется. Третьим условием является наличие аппаратов искусственной вентиляции легких, передают «Известия».

Правительство Ростовской области может продлить ограничительные меры после нерабочих дней. Соответствующее заявление сделал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эпидемиолог Горелов назвал условия для продления ограничений в Москве
коронавирус COVID-19 горелов
Комментировать