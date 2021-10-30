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Прокуратура начала проверку из-за возгорания автобуса на Рублевском шоссе

  /   Обновлено: 30 октября 2021 21:26
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за возгорания автобуса на Рублевском шоссе
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Москва, 30 октября. Прокурорская проверка проводится из-за возгорания пассажирского автобуса. Транспорт принадлежит частному перевозчику. Происшествие произошло на территории Рублевского шоссе.

Возгорание пассажирского транспорта случилось вечером 30 октября на Рублевском шоссе. По поручению прокуратуры Московской области прокурорская проверка проводится в частной компании-перевозчика. Специалисты проверят соблюдение требований безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

Спасатели ранее обнаружили труп на месте инцидента. По предварительной информации, пожар не был причиной смерти человека. В данный момент пожарные уже ликвидировали возгорание. Площадь пожара составляла 15 квадратных метров.

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пожар автобус рублевка
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