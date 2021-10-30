Жители российских регионов скупают элитные квартиры в Москве

Москва, 30 октября. Активность жителей регионов РФ выросла на столичном рынке элитной недвижимости: в сентябре спрос таких клиентов на покупку квартир превысил показатель за тот же период 2019 года на 41%, на аренду — на 66%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Savills.

Управляющий партнер Savills Дмитрий Халин обуславливает скачок интереса региональных клиентов неопределенностью, образовавшейся из-за ограничений в связи с COVID-19. По его словам, многие из таких покупателей отказались от сделок за границей и выбрали для детей московские вузы вместо европейских.

«Такие клиенты покупают жилье для инвестиций или сохранения средств», — отметил эксперт.

Основная масса региональных клиентов — это выходцы из центральных регионов, которые формируют 28% спроса на элитные квартиры в столице, отмечают в Savills. Далее идут жители Поволжья (20%), Сибири (12%) и южных субъектов (9%).

Рейтинг доступности жилья в России продемонстрировал отрицательное значение впервые за 12 лет. Об этом сообщается в исследовании фонда «Институт экономики города».