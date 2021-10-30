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В Москве пожарные спасли из горящего административного здания двух человек
Общество
В Москве пожарные спасли из горящего административного здания двух человек
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 октября. Спасатели вывели двух человек из горящего здания, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в Москве на улице Новодмитровская. В административном здании началось возгорание. Очевидцы незамедлительно позвонили в экстренные службы и сообщили о случившемся. На место прибыли пожарные.

Огнеборцы спасли из охваченной огнем постройки двух человек. Информация о пострадавших не поступала. После этого сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Позже выяснилось, что в одном из помещений загорелись коробки с пластиковой посудой. ФАН поделился кадрами с места происшествия.

Ранее в Марий Эл местная жительница спасла соседку от смерти в горящей квартире, сообщало Федеральное агентство новостей. Женщина выжила благодаря своевременному звонку спасателям.

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