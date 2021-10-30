Московские спасатели помогли нырнувшей за утками собаке вернуться к хозяйке

Москва, 30 октября. В столице сотрудники поисково-спасательной станции «Терлецкая» доставили на берег собаку, которая после погони за утками в парке оказалась на островке, сообщает департамент по делам ГО, ЧС и ПЖ по региону.

Девушка гуляла в парке со своей собакой. В один момент домашний питомец резко погнался за птицами, нырнул за ними в пруд и доплыл до небольшого островка. Животное находилось в нескольких метрах от берега, но самостоятельно вернуться побоялось.

Москвичка обратилась за помощью к спасателям. Двое специалистов надели непромокаемые костюмы и отправились к псу на помощь. Однако он их испугался и начал бегать по острову, пока сам не прыгнул в воду и не поплыл обратно к хозяйке. Возле берега один из сотрудников ПСС «Терлецкая» подхватил животное и передал его хозяйке. Она была благодарна спасателям за проявленное неравнодушие.

В середине августа сотрудники МЧС, работавшие в затопленном паводками Архаринском районе Приамурья, эвакуировали оставленных хозяевами кошек и собак, сообщал ФАН. Десятки животных сидели на крыльце, а некоторые прятались на деревьях.