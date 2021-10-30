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Подсветка улиц и зданий Москвы начала работать в зимнем режиме

  /   Обновлено: 30 октября 2021 11:57
Общество
Подсветка улиц и зданий Москвы начала работать в зимнем режиме
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 октября. Уличное освещение и архитектурная подсветка в Москве переведены на зимний режим работы, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Необходимые коррективы в график работы городского освещения вносятся исходя из сокращения светового дня. По словам Бирюкова, специальные датчики в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности на улицах.

«Уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий теперь включают раньше, а выключают позже. Если 30 июня продолжительность их работы составляла пять часов, то к 30 октября она увеличивается почти в три раза», — подчеркнул он.

Кроме того, диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погода. Например, если начался снегопад или будет пасмурный день, освещение включат раньше, резюмировал Бирюков.

Как стало известно ранее, более 260 зданий Садового кольца в Москве подсветили за последние восемь лет. Ночью нижняя часть освещаемых построек залита белым светом, а верхние этажи — золотым.

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