Вильфанд: жителей Москвы ожидает на выходных теплая погода

Москва, 30 октября. Жителей Москвы ожидает в предстоящие выходные теплая погода для умеренных широт, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог заявил в беседе с ТАСС, что по-настоящему высокие температуры будут наблюдаться в столице уже 30 октября. Воздух прогреется до 12-14 градусов выше нуля, что нехарактерно для умеренных широт.

Прогнозируются высокие ночные температуры в Москве. В ночь на субботу минимальное значение ожидается в диапазоне плюс 7-9 градусов, подчеркнул синоптик.

Вильфанд отметил, что температура в эти дни будет выше нормы почти на семь градусов. Она соответствует началу третьей декады сентября. Погода будет отставать от своего развития в ближайшие дни почти на полтора месяца.

Ранее научрук Гидрометцентра сообщал, что температурный фон в Москве на протяжении сентября был примерно на 0,9 градуса ниже климатической нормы. Месяц выдавал нестандартные показатели.