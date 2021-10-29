Более 430 предприятий торговли и услуг нарушили режим нерабочих дней в Москве

Москва, 29 октября. В первый день «длинных выходных» режим нерабочих дней в Москве нарушили 432 предприятия потребительского рынка, заявили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Всего в Москве насчитывается 98,1 тыс. предприятий услуг и потребительского рынка, стационарные предприятия розничной торговли составляют 62,2 тыс., предприятия общественного питания и бытового обслуживания – по 18,3 тыс. и 17,6 тыс. соответственно.

«В первый нерабочий день, 28 октября, было проверено 31,6 тыс. объектов. Нарушения выявлены на 432 объектах (1,4%). Таким образом, режим нерабочих дней соблюдается подавляющим большинством предприятий потребительского рынка», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

По данным агентства, работу в столице продолжают 19,5 тыс. предприятий розничной торговли, которые продают продовольственные товары, а также офисные и рабочие столовые.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил администрации города разработать меры поддержки малого и среднего предпринимательства. На эти цели планируется выделить 500 млн рублей.