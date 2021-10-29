Школьник из Подмосковья умер во время игры в догонялки со сверстниками

Москва, 29 октября. Ребенок скончался прямо на детской площадке в Лосино-Петровском городском округе Подмосковья. Обстоятельства смертельного инцидента выясняют правоохранители.

Мальчик 12 лет играл на детской площадке со своими друзьями в догонялки. В какой-то момент он забрался на забор, а затем, упав с него, потерял сознание. Очевидцы оперативно вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшего.

Тело ребенка было направлено на судмедэкспертизу, она установит точные причины смерти школьника. Следователи проводят проверку по факту трагического инцидента, обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось о том, что школьник внезапно умер во время прогулки с друзьями в Московской области.