Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 20:48
20:48
Общество
Глава Севастополя Развожаев заявил, что блокпосты должны ограничить завоз вируса в город
20:47
Шоу-бизнес
Лена Миро поделилась своей версией развода Ксении Бородиной и Курбана Омарова
20:45
Общество
Житель Набережных Челнов спас раненую сову с поврежденным крылом
20:44
Политика
Саудовская Аравия дала послу Ливана двое суток, чтобы покинуть страну
20:38
Происшествия
Петербурженку оштрафовали за нарушение авторских прав «Голубых беретов» и Лещенко
20:37
Спорт
Нападающий «Зенита» Дзюба установил новый рекорд РПЛ по голам
20:37
Общество
Доктор Мясников развеял распространенные мифы о лечении кашля
20:36
Политика
Байден на встрече с Макроном в Ватикане признал «неуклюжесть» США в отношении Франции
20:34
Общество
Автоэксперт Холодов раскритиковал предложение лишать прав за три нарушения ПДД за год
20:34
Весь мир
Ливийская Akakus Oil Operations возобновила бурение на месторождении Аш-Шарара
Все новости

Власти Москвы планируют выделить 500 млн рублей на поддержку МСП
Экономика
Власти Москвы планируют выделить 500 млн рублей на поддержку МСП
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил администрации города разработать меры поддержки малого и среднего предпринимательства. На эти цели планируется выделить 500 млн рублей, заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

О финансировании программы чиновник рассказал на заседании профильной комиссии Московской городской думы. По словам Фурсина, помощь будет оказана «человекоемкому» бизнесу. То есть на финансовую поддержку могут рассчитывать предприятия сферы услуг и общепита, спорта, образования и досуга, пишет Infox.ru.

Кроме того, учитывая нерабочую неделю, власти до 15 ноября продлят субсидийную кампанию. До этого сроком окончания действия программы было установлено 31 октября.

Федеральные власти пересмотрели список сфер, которые могут получить помощь по антикризисной программе ФОТ 3.0. В результате он увеличился на шесть отраслей.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Власти Москвы планируют выделить 500 млн рублей на поддержку МСП
москва бизнес поддержка помощь субсидия мсп
Комментировать