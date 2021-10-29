Власти Москвы планируют выделить 500 млн рублей на поддержку МСП

Москва, 29 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил администрации города разработать меры поддержки малого и среднего предпринимательства. На эти цели планируется выделить 500 млн рублей, заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

О финансировании программы чиновник рассказал на заседании профильной комиссии Московской городской думы. По словам Фурсина, помощь будет оказана «человекоемкому» бизнесу. То есть на финансовую поддержку могут рассчитывать предприятия сферы услуг и общепита, спорта, образования и досуга, пишет Infox.ru.

Кроме того, учитывая нерабочую неделю, власти до 15 ноября продлят субсидийную кампанию. До этого сроком окончания действия программы было установлено 31 октября.

Федеральные власти пересмотрели список сфер, которые могут получить помощь по антикризисной программе ФОТ 3.0. В результате он увеличился на шесть отраслей.