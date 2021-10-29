Бывшую жену актера Валентина Смирнитского нашли мертвой в квартире в центре Москвы

Москва, 29 октября. Ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино 79-летняя Людмила Пашкова. Он была замужем за актером Валентином Смирнитским.

Пашкову нашли без признаков жизни в квартире на улице Малая Дмитровка в Москве. О смерти женщины сообщил сын, который вернулся с дачи и увидел мать на полу без сознания. На место прибыли сотрудники скорой помощи, которые констатировали смерть, сообщает «МК».

Людмила Анатольевна Пашкова — Советская и российская актриса театра и кино. Она закончила Театральное училище имени Б.В. Щукина. После завершения учебы она работала в Малом театре. Также Пашкова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.