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Бывшую жену актера Валентина Смирнитского нашли мертвой в квартире в центре Москвы

  /   Обновлено: 29 октября 2021 15:54
Общество
Бывшую жену актера Валентина Смирнитского нашли мертвой в квартире в центре Москвы
pxhere.com

Москва, 29 октября. Ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино 79-летняя Людмила Пашкова. Он была замужем за актером Валентином Смирнитским.

Пашкову нашли без признаков жизни в квартире на улице Малая Дмитровка в Москве. О смерти женщины сообщил сын, который вернулся с дачи и увидел мать на полу без сознания. На место прибыли сотрудники скорой помощи, которые констатировали смерть, сообщает «МК».

Людмила Анатольевна Пашкова — Советская и российская актриса театра и кино. Она закончила Театральное училище имени Б.В. Щукина. После завершения учебы она работала в Малом театре. Также Пашкова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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актриса смерть пашкова
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