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Дмитрий Земцов заменит Валерию Касамару на должности проректора ВШЭ
Общество
Дмитрий Земцов заменит Валерию Касамару на должности проректора ВШЭ
hse.ru  /  Пресс-служба НИУ ВШЭ

Москва, 29 октября. Валерия Касамара покинула должность проректора Высшей школы экономики. Она занимала ее с 2018 года. На этот пост уже назначен Дмитрий Земцов.

Касамара и дальше продолжит работу в ВШЭ на посту директора Института прикладных политических исследований. Земцов ранее занимал пост проректора Дальневосточного федерального университета.

Кроме того, в ВШЭ появятся еще два проректора. Так, в новые должности вступают: Ирина Мартусевич, которая являлась руководителем аппарата, а также Елена Одоевская, которая ранее работала помощником ректора и отвечала за организацию и сопровождение взаимодействия учреждения с органами государственной власти.

Как ранее сообщалось, новым исполняющим обязанности ректора МГТУ имени Баумана стал Михаил Гордин. Он был назначен приказом Минобрнауки России.

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земцов высшая школа экономики проректор касамара
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