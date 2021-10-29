Дмитрий Земцов заменит Валерию Касамару на должности проректора ВШЭ

Москва, 29 октября. Валерия Касамара покинула должность проректора Высшей школы экономики. Она занимала ее с 2018 года. На этот пост уже назначен Дмитрий Земцов.

Касамара и дальше продолжит работу в ВШЭ на посту директора Института прикладных политических исследований. Земцов ранее занимал пост проректора Дальневосточного федерального университета.

Кроме того, в ВШЭ появятся еще два проректора. Так, в новые должности вступают: Ирина Мартусевич, которая являлась руководителем аппарата, а также Елена Одоевская, которая ранее работала помощником ректора и отвечала за организацию и сопровождение взаимодействия учреждения с органами государственной власти.

Как ранее сообщалось, новым исполняющим обязанности ректора МГТУ имени Баумана стал Михаил Гордин. Он был назначен приказом Минобрнауки России.