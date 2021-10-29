Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 11:33
11:33
Шоу-бизнес
Поклонники Давы обрушились на пнувшего его подарки Алексея Щербакова
11:31
Шоу-бизнес
Певица Милена Дейнега пристыдила Гогена Солнцева за скромную свадьбу
11:29
Общество
Электронные дубликаты ряда документов начнут оформлять с 1 июля в российских МФЦ
11:28
Происшествия
Силовики взяли штурмом квартиру предполагаемого наркоторговца в Самарской области
11:22
Происшествия
Авария под Тюменью унесла жизни мужчины и питбуля
11:22
Общество
Вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» поставят в Нижегородскую область через две недели
11:19
Экономика
Минэкономразвития предложило меры поддержки строителей после их жалобы Путину на кризис
11:18
Происшествия
Москвичка перевела на счета телефонных мошенников около 8 млн рублей
11:18
Политика
Профессор из США Хелен Томпсон предрекла Евросоюзу застой без сильного лидера
11:16
Общество
В Подмосковье пожарные спасли пять человек из горящего дома
Все новости

В Подмосковье пожарные спасли пять человек из горящего дома
Общество
В Подмосковье пожарные спасли пять человек из горящего дома
пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области

Москва, 29 октября. Спасатели вытащили из горящего многоквартирного дома пять человек. Информация о пострадавших не поступала, сообщили в МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел в подмосковном микрорайоне Зеленограда. Очевидцы сообщили о случившемся в экстренную службу 112. Пламя охватило двухкомнатную квартиру на восьмом этаже.

Прибывшие на место происшествия пожарные при помощи спецустройств провели эвакуацию людей из горящего дома. В результате были спасены пять человек. Огонь распространился на 15 кв. м жилого помещения. Выясняются причины и обстоятельства пожара. Сведений о пострадавших не поступало.

Несколько дней назад спасатели вывели двух человек из горящей квартиры в московском районе Сокольники, сообщало издание РИАМО. В тушении пожара были задействованы 10 единиц спецтехники и 35 человек.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Подмосковье пожарные спасли пять человек из горящего дома
зеленоград мчс россии хорошие новости россии спасение из пожара
Комментировать