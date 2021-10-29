В Подмосковье пожарные спасли пять человек из горящего дома

Москва, 29 октября. Спасатели вытащили из горящего многоквартирного дома пять человек. Информация о пострадавших не поступала, сообщили в МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел в подмосковном микрорайоне Зеленограда. Очевидцы сообщили о случившемся в экстренную службу 112. Пламя охватило двухкомнатную квартиру на восьмом этаже.

Прибывшие на место происшествия пожарные при помощи спецустройств провели эвакуацию людей из горящего дома. В результате были спасены пять человек. Огонь распространился на 15 кв. м жилого помещения. Выясняются причины и обстоятельства пожара. Сведений о пострадавших не поступало.

Несколько дней назад спасатели вывели двух человек из горящей квартиры в московском районе Сокольники, сообщало издание РИАМО. В тушении пожара были задействованы 10 единиц спецтехники и 35 человек.